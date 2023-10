Netflix descontinua plano Básico: saiba como fica a sua assinatura

A Netflix voltou a trazer mudanças em seus planos de assinatura. Nesta quarta-feira (18/10), o streaming anunciou que, no Brasil, vai descontinuar o Básico na opção de assinaturas, que custava R$ 25,90 por mês. Em comunicado aos acionistas, a plataforma alega que os motivos giram em torno da nova modalidade com anúncio.

Anteriormente, a Netflix contava com quatro planos: Padrão com anúncios, por R$ 18,90; Básico, por R$ 25,90; Padrão, por R$ 39,90; e Premium, por R$ 55,90. A partir da próxima semana, o Básico será excluído da lista.

Vale ressaltar, no entanto, que a exclusão do plano Básico será apenas para novos ou reingressantes assinantes na plataforma. Ou seja, quem já tem a assinatura básica não sofrerá com as mudanças.