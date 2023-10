Nível do Rio Acre baixa quase 10 centímetros em 24 horas; situação é preocupante

O nível do Rio Acre, na capital Rio Branco, voltou a baixar. Nas últimas 24 horas, o nível das águas do rio diminuiu 8 centímetros, segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco.

No último domingo, a Defesa Civil divulgou que o nível do Rio Acre estava em 1,80 metros. Já nesta segunda-feira (23), o Rio Acre apresentou 1,72 metros na medição da Defesa Civil.

SAIBA MAIS: Mesmo com previsão de chuvas, cenário de seca severa não deve mudar, diz Defesa Civil

Nos últimos dias, o Rio Acre seguiu registrando aumento no nível das águas e chegou a medir 1,86 metros com algumas chuvas registradas fora do município de Rio Branco, mas voltou a descer no último domingo.

O cenário de seca severa no Acre e em outros estados da Região Norte tem alertado todo o país, principalmente pela qualidade do ar, possibilidade de desabastecimento de água e morte de animais. No Acre, mesmo com previsão de chuvas, o cenário não deve mudar.

O alerta já havia sido feito pelo tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, ao ContilNet. Segundo o coordenador, a previsão de crise hídrica na capital siga até o mês de novembro.