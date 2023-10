Saradão: de regata, Gladson exibe resultado de lipo e aposta em look esportivo em corrida

O governador do Acre, Gladson Cameli, surpreendeu com um look esportivo durante a Corrida do Servidor promovida por sua administração na manhã deste sábado (28). Sua aparição chamou a atenção, já que recentemente ele passou por uma cirurgia de lipoaspiração para se livrar de gorduras localizadas que o incomodavam.

Em uma conversa com este jornalista, Gladson revelou os motivos por trás da cirurgia e a satisfação com os resultados obtidos. De acordo com o governador, a cirguria foi para remover algumas ‘gordurinhas localizadas’ que lhe incomodavam. Nas redes sociais, o governador compartilhou um vídeo pela manhã, exibindo os efeitos da cirurgia e até arriscou uma corridinha.

Veja o vídeo: