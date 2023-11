Acreano fã de tênis é destaque nacional por acompanhar esporte como mochileiro

O acreano Lucas Calegari, de 29 anos, de Porto Acre, município do interior do Acre, foi destaque no site Correio Braziliense, da imprensa nacional, ao fazer um mochilão por diversos locais acompanhando as principais disputas. Segundo o site, o acreano estará em Brasília para os confrontos do Time Brasil contra a Coreia do Sul, pela Billie Jean King Cup, a principal competição de tênis feminino por equipes.

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o acreano esteve presente na capital do Chile. Agora, a missão do acreano e da modalidade é conquistar a classificação no torneio entre seleções femininas. Ele vive uma maratona para chegar à capital federal. Saiu do Chile, aterrissou no Rio de Janeiro e fará escala em Belo Horizonte, antes de aterrissar no quadradinho.

O acreano acompanhou de perto outras disputas, como três edições do Rio Open e as Olimpíadas na Cidade Maravilhosa, em 2016. Além disso, Calegari é Membro do Movimento Verde Amarelo e ao Correio Braziliense, disse que seguirá apoiando as jogadoras brasileiras na estrutura montada na Arena BSB.