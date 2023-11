Acusado de assassinar adolescente, ex-sargento Nery deve enfrentar mais um juri popular

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Erisson de Melo Nery deve enfrentar mais um julgamento por juri popular. A decisão foi publicada no último dia 31 de outubro, pela juíza da Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

Desta vez, Nery será julgado referente a ação penal do assassinato do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, ocorrido em 2017, em Rio Branco, enquanto a vítima tentava furtar a casa do ex-sargento.

No mesmo processo, a juíza também pronunciou ao juri popular o policial militar Ítalo de Souza Cordeiro, acusado de fraude processual. Segundo as investigações, Nery responde o processo por homicídio doloso. Ele teria efetuado pelo menos 6 disparos contra o adolescente.

Mais um julgamento

No mês passado, por meio da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, já havia retificado a decisão que levou o ex-sargento Erisson Nery, da Polícia Militar, a júri popular, pela tentativa de homicídio contra o estudante Flávio Endres, em novembro de 2021, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

RELEMBRE: Justiça do Acre mantém decisão que leva sargento Nery a júri popular

Em decisões recentes a respeito do processo pela tentativa de homicídio contra o estudante Flávio Endres, a Justiça acreana revogou, em agosto passado, a prisão preventiva que Nery cumpria desde novembro de 2021, e negou, em setembro, a sua reintegração ao quadro da Polícia Militar do Acre, de onde ele foi expulso por ato administrativo publicado no dia 9 de fevereiro deste ano.

O ex-militar está em liberdade provisória desde o último dia 24 de agosto passado, sob uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, impostas pela juíza Joelma Nogueira, da Vara Criminal de Epitaciolândia.

Ainda não há data definida para a realização dos julgamentos dos dois processos.