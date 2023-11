Ameac inicia curso de corte e costura em parceria com prefeitura, Rotary Clube e Senac

Nesta última terça (14), a Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre (Ameac), em parceria com a prefeitura de Rio Branco, Rotary Clube e Senac, deram início a um novo projeto. Trata-se de um curso de corte e costura, com a duração de três meses e entrega de diploma ao final.

A ação, que já está em andamento, pretende ampliar as atividades de corte e costura oferecidas pela AMEAC, conforme destacou Francisca Valéria, presidente da associação. Atualmente, cerca de 20 mulheres estão sendo beneficiadas pelo curso, dedicando-se à produção, confecção e restauração de roupas.

Em entrevista à ContilNet, Francisca Valéria ressaltou o propósito do curso: promover a autonomia financeira e o crescimento pessoal das mulheres envolvidas. “Todas as mulheres inscritas são de baixa renda ou nenhuma renda. O curso é profissionalizante para que elas possam estar aptas para o mercado de trabalho ou até mesmo para montar seu próprio negócio.”, afirmou a presidente da AMEAC.

O empreendedorismo feminino no setor de corte e costura desempenha um papel importante na economia local, gerando oportunidades de trabalho e capacitação para outras mulheres. Além disso, o projeto atende a grupos em situação de vulnerabilidade, risco e pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social por meio da arte da costura.

“A Associação das Mulheres Empreendedoras trabalha para favorecer o conhecimento, e é através dele que as participantes poderão ter uma nova visão de vida, tornando-se contribuintes importantes para a renda familiar”, completou Francisca Valéria.

O curso iniciou no dia 14 de novembro, marcando o começo de uma jornada que visa capacitar e empoderar mulheres por meio da habilidade do corte e costura. A expectativa é que essa iniciativa não apenas transforme vidas individualmente, mas também contribua para o fortalecimento da comunidade no geral.

Aos interessados, ainda há vagas abertas. Para se matricular, basta comparecer no mercado da Semsur, box 10, com RG, CPF, comprovante de escolaridade e endereço. As aulas ocorrem de segunda a sexta, iniciam às 7h30 e vão até às 11h30.

Feira do Empreendedorismo Feminino

A Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre (AMEAC), em parceria com a prefeitura de Rio Branco, realizará a primeira Feira AMEAC no Horto Florestal, nos dias 25 e 26 de novembro, das 9h às 18h. A iniciativa pretende apoiar as mulheres empreendedoras locais e contará com uma diversidade de comidas típicas, brechós, doces, plantas e muito mais produtos.

Francisca Valéria faz um convite a toda a população, para prestigiarem a feira, importante para o nosso Estado porque movimenta a economia: “Peço que toda a comunidade possa passar por lá e ajudar essas mulheres a vender os seus produtos”. O convite se estende também para quem deseja conhecer melhor a Associação e começar seu negócio. A feira, até o momento, contará com 30 empreendedoras acreanas e há espaço para todas as mulheres. “Lá não temos discriminação. Aceitamos daquelas mulheres que vendem bananinha, pão à pipoca, até as mulheres que já tenham sua empresa mais desenvolvida”, completa.

Sobre a AMEAC

A Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre existe desde 2015 e iniciou com a necessidade de ajudar mulheres em geral a ter o seu próprio negócio. Francisca Valéria relata que, com o auxílio da associação, várias mulheres conseguiram vencer a depressão, largar vícios e sair de um ciclo de violência, ao se tornarem independentes financeiramente. “Tinham mulheres que estavam em relacionamentos abusivos, que apanhavam dos maridos, mas que hoje, junto a AMEAC, construíram seu próprio negócio e conseguiram sair desse ciclo de violência”,, afirma a presidente.