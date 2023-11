Após aprovação de vereadores, Bocalom sanciona empréstimo de R$ 39 milhões

Na edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (10), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), sancionou o pedido de empréstimo de R$ 39 milhões.

A sanção foi publicada após a aprovação dos vereadores em uma sessão parlamentar da Câmara no dia 01 de novembro.

RELEMBRE: Câmara aprova pedido de empréstimo de Bocalom e reajuste a servidores da Saúde

Diferente do que havia ocorrido com um pedido anterior, quando a Prefeitura sugeriu um empréstimo de R$ 300 milhões, os vereadores não apresentaram resistência para aprovar o projeto. As comissões foram favoráveis ao parecer, e os parlamentares deram, ao final, por unanimidade, sim ao pedido de Bocalom.

Bocalom informou que o empréstimo provirá de um superávit financeiro apurado no balanço de exercício anterior. O decreto esclarece ainda que os valores serão gastos em investimentos da Saúde, que vão desde compras de material, com pessoal e encargos e fortalecimento da política de vigilância.