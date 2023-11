Após Gladson negar exoneração, Henrique Maciel se reúne com delegados do Acre

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, se reuniu com todos os delegados do Acre, para anunciar as novas diretrizes da instituição, como a aquisição de equipamentos, armamento, contratação de servidores, formação de convênios com o Ministério da Justiça, além de prestar contas dos trabalhos realizados ao longo deste ano.

O encontro aconteceu após o governador Gladson Cameli negar, durante solenidade nesta terça-feira (21), a exoneração do delegado-geral da Polícia Civil.

A reunião, que aconteceu na manhã desta terça-feira (21), no auditório da Polícia Civil, contou com a presença de, aproximadamente, 30 delegados. Já os delegados do interior participaram da reunião de forma online. Uma das diretrizes defendida pelo chefe de Polícia é oferecer conforto e bem-estar aos profissionais que trabalham na Polícia Civil e aos cidadãos que procuram as delegacias.

Nesta semana, a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre (Adepol) encaminhou um ofício ao governador Gladson Cameli, solicitando a exoneração do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel.

“A crise que assola a gestão da Polícia Civil está trazendo instabilidade interna e desconfiança por parte da sociedade, o que reflete na produção de seus resultados. Enquanto operadores do direito temos a convicção da necessidade do contraditório e da ampla defesa. No entanto, na gestão pública a condução de uma instituição necessita de um ambiente de transparência para que não paire quaisquer dúvidas sobre atos praticados por seus gestores”, disse trecho do ofício.