Biojóias feitas com borracha do Acre são destaque no maior evento da América Latina

O Acre é destaque na quinta edição da Brazil Jewelry Week, o maior evento de joalheria contemporânea da América Latina, que acontece na próxima semana na Casa de Cultura do Parque, em São Paulo.

Acontece que a artista Floriana Breyer vai apresentar biojóias feitas com o látex de borracha extraído de seringueiras acreanas. A coleção é uma parceria com o Instituto Arara Encantada, fundada em 2020 no município de Porto Walter, no Acre.

Em entrevista à revista Veja, a artista disse que a coleção completa se chama ‘Amazônia em nossas mãos’ e surgiu após uma série de visitas em comunidades da região. Foi no Acre que ela encontrou a principal inspiração.

“Comecei a me aproximar da aldeia Shawãdawa, do Acre, onde produzem sapatos com essa matéria-prima. Desde então, passaram a me mandar algumas folhas de seringa para eu testar em anéis. Fiquei apaixonada pela textura, confortável de usar, e condiz com meu objetivo de diminuir o uso de metais nessas peças”, disse.

As peças foram criadas com folhas de látex natural da seringueira e foram pensadas a partir do convívio com lideranças indígenas da região. Dentre elas, Dyã Shawã Ádévu, do Acre, conhecido por Varela, que ajudou a artista na confecção dos anéis.