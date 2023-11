Black Friday do Atacadão do Celular causa fila quilômetrica em Rio Branco; veja o vídeo

Um vídeo obtido pelo ContilNet na noite desta terça-feira (21) mostra uma fila gigantesca na loja do Atacadão do Celular, localizada na Avenida Ceará nos arredores do Skate Park, em Rio Branco (AC).

Segundo informações, o motivo de tantas pessoas no local acontece devido ao anúncio de Black Friday da loja, que promete descontos imperdíveis. Com uma fila que quilômetrica, a expectativa dos lojistas é de movimentação intensa na madrugada desta terça-feira (21) para quarta-feira (22).

Veja o vídeo: