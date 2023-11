Caminhão invade contramão na BR-364 e bate em carro com família; quase todos vão parar na UTI

Um carro foi atingido por um caminhão na última quinta-feira (09), no KM 110 na BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho. A família atingida estava saindo do município de Nova Califórnia, quando o motorista do caminhão, que não foi identificado, invadiu a pista na contramão, atingindo o veículo.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o ocorrido, a maioria dos passageiros foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não se tem informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Matéria produzida sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.