Campeonato Estadual começa com bons jogos e uma goleada no Florestão

Começou nesta terça, 7, com três partidas no Florestão, o Campeonato Estadual Sub-11, último torneio da temporada de 2023. O Galvez derrotou o Xavier Maia por 2 a 1 na partida de abertura da competição.

Nos outros confrontos, a Chapecoense venceu Plácido de Castro por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal e o Acre Esporte goleou o Grêmio Xapuriense por 8 a 0.

Mudança na tabela

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) realizou mudanças na tabela do Estadual Sub-11. Os jogos estavam sendo disputados às quintas e sábados e, agora, serão às segundas, quartas e sextas.