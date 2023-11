Claudia Leitte revela se daria beijo em Daniela Mercury e Ivete

Claudia Leitte participou de uma coletiva de imprensa no rooftop de um hotel de luxo em São Paulo, na quinta-feira (9/11), para lançar um novo projeto e um dos assuntos comentados foi o famoso selinho entre Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

Ao ser questionada sobre as comparações entre as três, Claudinha elogiou as companheiras de profissão e revelou se entraria na onda e beijaria as duas: “Eu amo Ivete e Daniela. Eu sou a caçula desse trio elétrico e as duas são mulheres diferentes, fazemos música baiana e a gente se diverte junto quando estamos juntas. Eu tenho admiração por elas, eu disfarço, eu não disfarço, amo, maravilhosas, o tempo todo”, começou ela.

E completou: “Nós três temos relacionamentos íntimos, dividimos muitas coisas, pessoais mesmo. Nós três não vamos nos beijar (risos). Eu até já dei selinho na Ivete na live, acho massa, divertido, a gente tem que ser real, de verdade, temos que ser realverso, temos que ser o que a gente é”, declarou.

A cantora, que nasceu no Rio de Janeiro e foi criada na Bahia deu alguns detalhes de Liquitiqui, seu novo trabalho que mistura música latina e reggaeton. A canção é parte do megaprojeto O Carnaval da Minha Vida, que envolve uma série de lançamentos e eventos nos próximos meses.

“É sobre dançar, se divertir e ser livre. Ela abre o Carnaval e fala de uma colaboração bilíngue misturando ritmos caribenhos e brasileiros”, explicou.

O beijo

Rolou comemoração dos 40 anos de carreira de Daniela Mercury na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no último dia 22, e uma das cenas que levou os fãs ao delírio foi um beijo na boca entre a cantora e Ivete Sangalo. As cantoras foram aplaudidas pelo público, trocaram declarações e brincaram com a situação.

O selinho foi precedido de uma conversa sobre fã: “Há 10 anos, quando eu casei com Malu, você disse que era minha fã. E aí?”, perguntou Daniela, que recebeu o beijo na boca como resposta.

Em seguida, Ivete afirmou: “Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava”. Daniela, então, entrou na brincadeira: “Como eu tô comemorando 10 anos de casada com a Malu, ela já deixou hoje”.

Logo depois, Veveta continuou, limpando a boca da outra pra tirar o batom: “Eu posso dizer agora ‘já peguei, já peguei’”, afirmou. E Daniela questionou: “Não fui eu não que te peguei?”.

Logo depois, Ivete comentou: “Você não. Você é uma santa, eu que peguei. Não foi culpa sua, viu, Malu? Fui eu que agarrei. Eu botei a língua e ficou uma loucura”, brincou.

Daniela então se derreteu: “Gente, ela é da minha família. Vocês sabem que Marcelinho nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Ela nasceu no dia aniversário da minha avó, que é minha mãe. Aí eu digo, como João Gilberto falou pra mim: ‘Você é minha família, irmã’. Te amo! Te respeito. Te quero bem. Te admiro! Acho você f*da!”, declarou-se.

Daniel Cady comentou o selinho

O selinho entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury, no último dia 22, ainda continua dando o que falar. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, no início deste mês, o marido de Veveta, Daniel Cady, foi questionado sobre o beijo e deu uma resposta pra lá de direta.

“O que você achou do beijo que sua esposa deu em Daniela Mercury. Só fiquei curiosa”, questionou a seguidora. Sem papas na língua, o nutricionista respondeu: “Aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho, afeto, admiração por tudo que aquela artista representa. Se as pessoas beijassem mais, o mundo não estava em guerra”.