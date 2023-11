Fernanda Hassem e Superintendente do INCRA no Acre celebram parceria

Fortalecendo parcerias, a Prefeita Fernanda Hassem recebeu nesta segunda-feira,13, o Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no Acre Márcio Alécio. Participaram do encontro Procurador Jurídico do Município Dr. Luiz Bertoleto, Arquiteta e Urbanista Leovania Moraes, Marilene Saturnino, Chefe Substituta da Unidade do Incra no Alto Acre e os técnicos Manoel Lopes e Waldemir Lopes.

Na pauta da reunião renovação da parceria de Cooperação Técnica entre o INCRA e a Prefeitura de Brasileia no apoio à agricultura familiar, reforma agrária, crédito habitação, instalação e ramais.

No município são mais de sete assentamentos do Incra com mais de 1600 famílias morando nessas localidades, segundo a autarquia federal. Além da Reserva Extrativista Chico Mendes- Resex.

Foi anunciado também para os dias 02 e 03 de dezembro na Escola Municipal Francisco Germano no KM 68 o grande multirão de atendimento para os moradores dos assentamentos do INCRA em Brasileia.

Prefeita Fernanda Hassem destacou a visita do Superintendente do INCRA no estado ao município e a parceria entre as instituições

“Hoje foi um dia de muita alegria pra gestão municipal, nós recebemos aqui em nosso gabinete o superintendente do INCRA, Márcio Alércio e a nossa representante local que é a Marilene Saturnin, ocasião que a gente está muito feliz. Em nome da população de Brasiléia e de nossos produtores rurais, agradecemos essa parceria entre o INCRA e à população de Brasiléia”. Enfatizou.

O Superintendente do INCRA , Márcio Alécio falou do encontro com a gestora do município e o fortalecimento dessa parceria. “É uma honra muito grande está aqui no município de Brasiléia com uma agenda tratando com os nossos produtores dos projetos de assentamento. Estamos em um novo momento de reorganização onde o governo federal volta a priorizar o INCRA nas ações de fortalecimento da agricultura familiar da reforma agrária, priorizando a aplicação dos créditos e titulação entre outras ações que são muito importantes. Eu tenho buscado parcerias com os municípios e agradeço a prefeita Fernanda Hassem pela disponibilidade e pela parceria com o INCRA”. Salientou.