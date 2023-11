Com agenda lotada, acreano faz sucesso com massagem tântrica à domicílio: “Tenho até que rejeitar novos clientes”

Há quase um ano no mercado, o massagista tântrico Bson Melo não esperava que o seu serviço ficasse tão conhecido pelos acreanos em tão pouco tempo.

Atendendo em casa e à domicílio, ele viu agenda ficar lotada com clientes fixos. Ao ContilNet, ele explicou os benefícios da massagem tântrica, que ficou conhecida por ter toques nos órgãos genitais e estimular o orgasmo.

“A massagem tântrica é uma ferramenta de conexão com o próprio corpo, trazendo consciência de expansão do prazer com toques sutis que vão despertar todos os sentidos de forma energética, movimentando os sete Chakras”, disse.

O massagista explica que erroneamente, a massagem tântrica foi assimilada a algo sexual ou erótico.

“Geralmente as pessoas me procuram achando que sou garoto de programa. Elas tem uma visão distorcida do que acontece na massagem tântrica. É claro que existe uma estimulação erogena durante o processo, mas não se trata só disso”.

Com todo o material e com uma maca específica em casa, Bson explicou que a massagem geralmente dura uma hora, mas que esse prazo pode ser prolongado. Ele destaca o que os clientes procuram quando se permitem a experimentar a massagem tântrica.

“Antes de começar qualquer sessão, eu pergunto se já fez massagem, mesmo que não seja tântrica. E a maioria já fez algum tipo. Mas que estava a procura de algo mais imersivo. Alguns já vem com o dever de casa pronto. Já sabem pra que serve, e querem desbloquear algo. Vem atrás de aliviar do stress do dia a dia, da vida conjugal, diminuir a ansiedade. Essas coisas”, disse.

Sexo e tantra

Questionado se já chegou a ter relações sexuais com cliente, Bson disse que sim, mas nunca durante a massagem. É justamente esse estigma que ele tenta quebrar como massagista.

“As pessoas geralmente confundem o que é sexo. Algumas vezes estes clientes chegam ao orgasmo. E isso posse ser considerado sexo pra eles. Mas diferente do sexo, em que o orgasmo é a finalidade. No tantra ele é apenas um dos benefícios. A massagem tântrica não termina quando a pessoa chega lá`. Existem outros estilos e sensações interessantes no corpo. E é disso que se trata. Estimular algo que você nem sonhava que era possível. Sabe aquele modelo padrão de masturbação em que a maioria das pessoas está acostumada a usar? Foçados apenas em estímulo peniano ou via clítoris. No Tantra a gente tenta quebrar esse paradigma”, completou.

Além disso, o especialista deixa claro que o sexo durante as sessões é algo que deve acontecer.

Agenda lotada

O massagista declarou que nos últimos meses houve um aumento significativa pela busca por esse atendimento.

“As pessoas estão mais ligadas nesse tipo de experiência. As vezes tenho até que rejeitar novos clientes, pois tenho alguns clientes fixos que lotam a agenda. Por isso só atendo com agendamento prévio”, finalizou.