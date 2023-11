Com estoque baixo, Hemoacre volta a pedir doação de sangue em Rio Branco

Em meio a um cenário de estoque crítico, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) faz um apelo à solidariedade da população de Rio Branco. A instituição, responsável pelo abastecimento de sangue para diversos procedimentos médicos, enfrenta uma escassez preocupante e, por isso, lança um chamado urgente para doações.

Entidades como a Igreja Batista do Bosque (IBB) adotaram o slogan “Salve Vidas, Doe Esperança”, com objetivo de incentivar os fiéis a entrarem na campanha de doação de sangue. Os doadores interessados em contribuir com essa causa vital podem comparecer às dependências do Hemoacre de segunda a sábado, no horário das 7:00 às 18:00. O centro está localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque.

É fundamental ressaltar que qualquer pessoa disposta a doar sangue deve atender a alguns critérios para garantir a segurança do processo. O doador precisa estar em boas condições de saúde, apresentar um documento com foto e pesar mais de 50 quilos. Esses requisitos são necessários para assegurar que o sangue coletado seja seguro e apto para uso médico.