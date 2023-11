Corpo de fazendeiro que morreu em acidente trágico na BR-317 será levado para Minas Gerais

O acidente fatal que ocorreu na noite desta segunda-feira (27), na BR-317, no km 17, sentido Boca do Acre a Rio Branco, tirou a vida do pecuarista Sebastião Gardingo, de 76 anos, muito conhecido como Tonzinho.

SAIBA MAIS: Fazendeiro morre ao bater caminhonete em ônibus na BR-317; ele havia acabado de comprar o carro

O fazendeiro, que é natural do município de Matipó, no estado de Minas Gerais, teria sido prefeito naquele município.

As informações sobre o acidente são de que Gardingo teria saído de um consultório odontológico, em Boca do Acre, por volta das 18h30 desta segunda-feira, em direção à sua residência no km 17, sentido Boca do Acre a Rio Branco. Já nas proximidades da entrada da sua propriedade, o motorista do ônibus escolar do município teria parado para dar carona para um rapaz, momento esse que ocorreu a fatalidade.

O impacto foi tão violento que Tonzinho morreu no local.

Após o acidente, a PM do Amazonas foi acionada, todos os procedimentos foram adotados, o corpo foi levado para o hospital do município e, ainda na madrugada, foi encaminhado para Rio Branco, onde passou por procedimentos em uma funerária, para ser transferido para Minas Gerais.