Corpo é encontrado com as mãos amarradas dentro de cisterna

O corpo de um jovem de 24 anos foi encontrado dentro de uma cisterna na Vila Bandeirantes, na capital goiana, na tarde dessa quinta-feira (9/11). A vítima estava com as mãos amarradas, sem camisa e com a calça abaixada.

Segundo informações da Polícia Militar, moradores teriam avistado o corpo dentro do poço e acionaram a corporação. Já no local, os policiais confirmaram a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate do cadáver.

Para retirar o corpo da cisterna, os bombeiros fizeram uso de tripé e cabos com equipamentos de proteção respiratória.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local, e o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico-Legal (IML).

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. No entanto, ainda não há informações sobre as circunstâncias e a autoria do possível crime.