Crimonosos são presos por falsidade ideológica e roubo no interior do Acre

Em patrulhamento de rotina no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, a Polícia Militar prendeu dois homens. Um deles havia rompido a tornozeleira eletrônica e o outro tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de roubo.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, os policiais abordaram um homem de 27 anos de idade e por três vezes seguidas ele se identificou falsamente. “Ao ser feita uma pesquisa no sistema de segurança pública, o suspeito foi identificado e constatou-se que há dias ele tinha violado a tornozeleira eletrônica”, destacou o tenente.

Além de responder por ter se evadido do monitoramento eletrônico, o homem também incorrerá no crime de falsidade ideológica. Após receber voz de prisão, foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.

No mesmo bairro, os policiais militares também conseguiram alcançar um indivíduo que responde pelo crime de roubo. Ao notar a aproximação da equipe, ele ainda tentou se evadir, mas foi capturado. Os dois acusados serão encaminhados ainda hoje para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.