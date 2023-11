Delta: delegado Railson tem 44% das intenções de voto em Feijó; ex-deputado lidera rejeição

O Instituto Delta divulgou nesta segunda-feira (6) uma pesquisa de intenção de votos para prefeito do município de Feijó, interior do Acre.

SAIBA MAIS: Após anos de estudo, acreano de Feijó volta para sua cidade como delegado de polícia

Na liderança, aparece o delegado de Polícia Civil, Railson Ferreira, com 44% das intenções de votos. Em seguida, na pesquisa estimulada, Francimar Fernandes aparece com 27%. Ele havia disputado o cargo em 2020, mas foi derrotado pelo atual prefeito Kiefer Cavalcante.

Em terceiro lugar aparece a vereadora Terezinha, com 16%. Na sequência, Zé Mourão e Cadmiel Bonfim, ex-deputado estadual, aparecem empatados com 3%.

Pelé Campos registrou 2%. Brancos e nulos registraram 0,50% e não sabem ou não responderam 4%.

Rejeição

No quesito rejeição, o ex-deputado Cadmiel Bonfim lidera com 32,50%. Na segunda colocação aparece Pelé Campos com 30,50%. Zé Mourão tem 9,50%, Francimar 6,50% e o delegado Railson, 6%. A vereadora Terezinha, do PP, mais votada nas eleições de 2020, tem o menor índice de rejeição, com apenas 3,5%.

A pesquisa ouviu 200 eleitores entre os dias 1 e 2 de novembro. A margem de erro é de 7 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o nível de confiabilidade é de 95%.

Sem sucessão

Sem poder concorrer a mais uma reeleição, o prefeito Kiefer Cavalcante ainda não oficializou quem deverá ser o candidato apoiado para lhe suceder. Fontes indicam que por ser do mesmo partido que o prefeito, o Progressistas, o nome da vereadora Terezinha Moura deve ser o escolhido.