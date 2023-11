Diretor e produtores do filme ‘Noites Alienígenas’ têm encontro com Fafá de Belém, no Pará

Noivos

Camila Araújo e Rodrigo Guerra se tornarem noivos em Florença, na Itália. Um dos destinos mais românticos da Europa. O pedido de casamento, digno de uma cena de novela, surpreendeu Camila enquanto ela aproveitava as férias por algumas cidades da Europa com uma amiga.

Todo o momento foi minuciosamente planejado por Rodrigo, com o apoio secreto de amigos e familiares. Apesar da distância geográfica, Rodrigo, aqui no Brasil, mantinha uma comunicação diária com Camila, compartilhando vídeos do cotidiano como se estivesse presente, embora as cenas tenham sido gravadas tempos antes. A execução foi tão perfeita que Camila não desconfiou de nada.

Quem acompanha Camila pelas redes sociais pôde vivenciar cada detalhe dessa emocionante surpresa. Um toque adicional foi revelado: a aliança, símbolo do compromisso, foi confeccionada por Rodrigo. Sim, ele a fez pessoalmente, acrescentando um toque a mais na história do casal. Viva os noivos!

Mercado das Indústrias Criativas do Brasil

Na foto, comitiva acreana composta por Karla Martins, Sérgio de Carvalho e Clemilson Farais posa ao lado da cantora Fafá de Belém, durante a terceira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) que acontece em Belém. O evento, um grandioso encontro de negócios culturais, marca sua estreia na região amazônica e é promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI). As atividades têm lugar no Hangar Centro de Convenções.

Sérgio desempenhou um papel de destaque ao integrar a mesa de discussões intitulada “Amazônia, Tecnologia e Juventude: O que queremos para o futuro”, ao lado de renomados nomes nacionalmente reconhecidos no cenário cultural e empreendedor do Brasil.

Comemoração dupla

Celebração dupla no último dia 30 de outubro! Sérgio de Carvalho e seu namorado, Pedro Lima, compartilham o mesmo dia de aniversário. A data foi comemorada à moda deles: música ao vivo e rodeados de amigos. Felicidade para o casal.

Vivas para Roberta Lima

Celebrando a amizade que une corações, Roberta Lima foi surpreendida com um festão daqueles para celebra a idade nova, no último dia 2, no AFA Jardim. Cercada por sua legião de amigos a festança foi tão animado quanto ela. boas vibrações, música das boas, uma feijoada deliciosa, caipirinha e cerveja. A aniversariante ganhou muitos chamegos, abraços afetuosos e carinho ela merece!