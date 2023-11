Diretoria do Santa Cruz compra ônibus e segue investindo na estrutura

A diretoria do Santa Cruz segue realizando investimentos para garantir uma boa estrutura para os profissionais e atletas das categorias de base. As obras do CT do Cupuaçu seguem sendo realizadas e nesta terça, 21, as primeiras imagens do ônibus do clube foram divulgadas nas redes sociais.

Investimento importante

Segundo o CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, esse é um investimento importante e também vai garantir um maior conforto.

“O ônibus será utilizado no transporte dos nossos atletas para os treinamentos e também nas viagens. Estamos seguindo o nosso planejamento e o objetivo neste início é criar a melhor estrutura para podermos formar os nossos atletas”, afirmou Adem Araújo.

Garotos do 13

Os garotos do Sub-13 serão os primeiros a utilizar o ônibus. Classificados para a fase de quartas de final do Estadual, a “estreia” será no sábado, 25. Santa Cruz ganha ônibus para as competições fora do Estado