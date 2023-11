Empresas do Mercado Pago são acusadas de aplicar golpes em acreanos: ‘Não entregam os produtos’

Duas empresas habilitadas a vender produtos no Mercado Pago, site online de vendas, estão sendo acusadas de aplicar golpes em consumidores do Acre.

Em uma denúncia feita ao ContilNet, uma cliente declarou que realizou compras nas duas lojas virtuais, fez o pagamento via pix, e até o momento não recebeu os produtos.

“A gente paga os produtos mas eles não entregam”, disse.

As lojas, inclusive, chegam a mandar e-mails confirmando o pagamento da compra. No mesmo e-mail, a empresa oferece um código de rastreio, que informa que o pedido do cliente já está ‘em trânsito’.

As duas lojas citadas na denúncia são: Loja Madah e Casa Nox, que se dizem especialistas em utensílios domésticos.