Duas partidas movimentaram nesta quarta, 8, no Florestão, a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-11. O Saúde e Lazer derrotou o São Francisco por 3 a 0 e o Flamengo derrotou o Fênix por 4 a 0.

Pais e mães

Nos campeonatos Sub-11 e 13 os pais e as mães são um show na arquibancada do Florestão. Os garotos têm torcidas especiais e no momento das vitórias vão para a galera.

Próximos jogos

Rei Artur x Chapecoense

CT Furacão x Grêmio Xapuriense

Santa Cruz x Galvez

Na segunda, dia 13, no Florestão