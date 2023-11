FOTOS: veja quem marcou presença na posse dos novos procuradores de Rio Branco

Após 15 anos sem concurso, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, empossou novos 10 procuradores do município que irão atuar na Procuradoria-Geral, instituição mais importante para a consultoria e assessoria jurídica da Prefeitura.

Os novos procuradores forma nomeados em edição do Diário Oficial do Acre no dia 02 de outubro pelo prefeito Tião Bocalom.

A cerimônia de posse aconteceu nesta segunda-feira (27), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, em Rio Branco (AC).

Veja fotos do fotógrafo Juan Diaz, do ContilNet: