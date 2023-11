Funcionário da Saneacre morre de infarto fulminante nos braços do filho

Sena Madureira perdeu um de seus filhos ilustres na tarde deste sábado (25). Miguel Sampaio da Silva, 68 anos, faleceu nos braços de seu filho Jahyson Sousa da Silva, após sofrer uma parada cardíaca.

Ele estava retornando de sua propriedade rural para a cidade junto com o filho caçula, Jahyson Sousa da Silva, quando começou a passar mal e sofreu a parada cardíaca. O filho tentou reanimar o pai, mas não conseguiu.

Miguel era aposentado pela Saneacre e morou toda sua vida em Sena Madureira. Ele era casado com a professora Maria José Souza da Silva, com quem teve três filhos: Marcicley, Marcicleyton e Jahyson. Ele deixa quatro netos.

O velório já está acontecendo na residência de Miguel, localizada na rua Quintino Bocaiuva,1340, localizada no bairro do Bosque.

De acordo com informações de familiares, o sepultamento está previsto para às 15 horas deste domingo (26).