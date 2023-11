Gladson Cameli reconduz Danilo Lovisaro como PGJ do Ministério Público para o próximo biênio

O Palácio Rio Branco foi palco de um evento significativo para o Ministério Público do Acre (MPAC) no início da noite desta segunda-feira, 20. O governador Gladson Cameli recebeu o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro, em um encontro que marcou a assinatura do decreto de nomeação para a recondução de Lovisaro à frente do órgão pelo biênio 2024-2026.

O encontro foi resultado da confirmação do resultado da lista tríplice do MPAC, cuja votação eletrônica encerrou poucas horas antes do encontro no Palácio. O procurador Danilo Lovisaro conquistou a maioria, liderando a lista com 77 votos. Celso Jerônimo e Gláucio Oshiro registraram, respectivamente, 55 e 51 votos.

“Quero parabenizar o nosso procurador-geral pela eleição, pois quando as instituições estão em harmonia, o estado está fortalecido. Reconheço a grande gestão do Lovisaro a frente do Ministério Público nos últimos dois anos e que o próximo biênio seja ainda mais grandioso. O governo está à disposição por parcerias e um esforço conjunto onde o maior objetivo é o crescimento do estado do Acre”, destacou o governador Gladson Cameli.

O fato notável desta eleição foi a participação de todos os 88 membros aptos do Ministério Público, em uma votação eletrônica inédita na história do MPAC, marco que representa um avanço significativo na modernização dos processos internos do órgão.

Danilo Lovisaro, atual procurador-geral de Justiça do MPAC, é uma figura notável no cenário jurídico acreano. Graduado em Direito pela Universidade Braz Cubas, Lovisaro possui especializações em Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Processual Penal. Além disso, é Mestre em Direito pela UFSC e Doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Desde 1994, atua como professor efetivo na UFAC, onde ministra disciplinas de Processo Penal.

“Quero mais uma vez aproveitar para agradecer ao governador Gladson por uma relação muito boa com o Ministério Público. Uma relação republicana num governo com gestores sensacionais. Todos nós estamos aqui unidos no mesmo propósito que é cuidar do povo acreano, e o Ministério Público está aqui presente para isso, com o reconhecimento por meio desta eleição do projeto de gestão que estamos conduzindo. Temos o papel constitucional de fiscalizar, mas somos parceiros na busca por um Acre melhor”, disse o procurador-geral ao governador.

A nomeação de Danilo Lovisaro para mais um biênio à frente do MPAC reflete a confiança depositada em sua liderança e expertise jurídica, prometendo continuidade e excelência no papel crucial do Ministério Público em defesa da justiça e do Estado de Direito no Acre.