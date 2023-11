Gladson comemora avanço do PIB do Acre com faturamento de R$ 21 bilhões: ‘Compromisso da gestão’

O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo estado, geralmente em um ano, neste caso em 2021, foi divulgado: foram R$ 21,3 bilhões. Isso fez com que o Acre subisse uma posição no ranking, indo para 25ª. Além disso, o estado também apresentou crescimento em volume de 6,7% em relação ao ano anterior, o maior dos últimos 10 anos.

Entre as atividades econômicas, a agropecuária apresentou o maior avanço, com crescimento de 34%. A participação dessa atividade no total do valor adicionado bruto do estado foi de 18,9%. Ao site Agência de Notícias do Acre, o governador Gladson Cameli destacou que presente alavancar esses números nos próximos anos.

“É um compromisso do nosso governo: cuidar das pessoas. E é isso que nós temos feitos durante essa gestão, vamos continuar fortalecendo a indústria, o homem do campo, sem esquecer da sustentabilidade, cumprindo o que rege a constituição, e sempre buscando levar emprego e renda para que as pessoas possam viver com dignidade no Acre”, pontuou o chefe do Executivo.

Na agricultura, o resultado positivo aconteceu, principalmente, pelo apoio à agricultura e pós-colheita, dado o aumento na produção de soja e milho. Já na pecuária, houve crescimento de 5,4%, em termo de volume, pela criação de bovinos.

A Indústria apresentou crescimento de 9,3%, em volume, contudo, a participação do setor no total do valor adicionado diminuiu em 1 ponto percentual, saindo de 8,1% em 2020 para 7,1% em 2021. O crescimento da indústria foi impulsionado sobretudo, pela indústria extrativista, que registrou variação em volume de 22,6%, seguido pelas atividades da área de Construção, com variação positiva 20,5%.

O setor de Serviços é o maior da economia do estado e corresponde a 74% do valor adicionado bruto, em 2021. Em relação a 2020, houve queda na participação em 11,3 pontos percentuais, mesmo assim, em termos de volume, o setor apresentou um crescimento de 4,4%.

O Acre está entre os estados com maior aumento em volume, sendo 6,7%, junto com Rio Grande do Sul (9,3%), Tocantins (9,2%), Roraima (8,4%) e Santa Catarina (6,8%). Além disso, o Acre ficou acima da média nacional, que é de 4,8%. A agropecuária, principalmente o cultivo de soja, contribuiu para o resultado de 2021 nestes estados, exceto em Santa Catarina, onde esta atividade variou 0,5%.