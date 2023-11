Gladson visita Ponte Metálica e pede rapidez nas obras: “Precisamos para logo”

O governador Gladson Cameli visitou, nesta terça-feira (7), as obras na Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco, acompanhado pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães.

Segundo Gladson, a intervenção tem prioridade máxima para melhorar o trânsito da capital e facilitar o acesso da população ao Segundo Distrito. “Dei ordem para que a obra seja concluída de forma célere, pois precisamos dar condições de ir e vir à nossa população, principalmente porque milhares de pessoas passam por aqui diariamente”, declarou à Agência de Notícias do Acre.

O presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, explicou que estão sendo fixados andaimes na construção, para proceder a continuidade da obra. “Neste mês, voltamos a empenhar o efetivo nos avanços da obra da Ponte Metálica, nosso objetivo é dar celeridade a essa reforma, por determinação do governador”, disse.

Interdição da ponte

A Ponte Juscelino Kubistchek está interditada desde o dia 22 de julho. A decisão foi tomada após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos.