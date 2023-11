Homem tem mão dilacerada ao acionar bomba achando que era rastreador

O guarda municipal de Goiás Kleber Pugliezzi, de 44 anos, está internado em estado grave em um hospital de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, após se ferir com bomba caseira.

Segundo apurações preliminares, a vítima recebeu o objeto de um conhecido. Ele pegou o item acreditando que se tratava de um rastreador veicular.

Pugliezzi foi orientado pelo colega a ativar o artefato, que explodiu e causou graves lesões na mão e perfurações no peito da vítima.

Acionados, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito em Valparaíso (GO). O caso é investigado como tentativa de homicídio.