Humorista acreano responde seguidor que pede doação de celular: “Quem dá IPhone é o Casseb”

Na cara e na coragem, um seguidor do Instagram do repórter e humorista Geovany Calegario, mais conhecido como ‘Muleke Sorriso’, pediu um simples iPhone da famosa marca Apple de presente do comediante.

Em suas redes sociais, Geovany Calegario compartilhou o momento em que respondeu ao pedido do seguidor que mandou uma mensagem em sua caixinha de perguntas no Instagram: “Me dá um iPhone? Oh meu amor, você está no perfil do Geovany errado. Quem dá iPhone é o Geovanni Casseb”, disparou o humorista.

Questionado por este colunista sobre o motivo de tê-lo citado, o humorista desconversou sobre o assunto.

Veja o vídeo: