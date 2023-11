Incêndio no Ciesp: 50% do prédio administrativo foi consumido pelo fogo; Sejusp investiga

Na madrugada desta quinta-feira (9) um incêndio consumiu parte considerável das instalações do Centro Integrado de Ensino em Segurança Pública, localizado nas imediações do hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

Por meio de nota, o governo do Estado informou que 50% do ambiente onde funcionava a administração dos espaços de capacitação dos institutos de Administração Penitenciária (Iapen) e Socioeducativo (ISE) e do CBMAC foi consumido pelo fogo. Além disso, grande parte do prédio da antiga academia de musculação também foi atingido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar controlou as chamas. A sala da reserva de armas, o alojamento dos operadores de segurança e a administração dos espaços de capacitação das polícias Civil e Militar foram preservados.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública encerrou a nota informando que “uma perícia técnica será realizada pelos órgãos competentes para identificar as causas do incêndio”