Indiana bate recorde de cabelo mais longo do mundo; veja o comprimento

A princesa Rapunzel, famosa personagem cuja história foi adaptada pelos Irmãos Grimm, tem uma “versão” na vida real. A indiana Smita Srivastava, de 46 anos, conseguiu o título mundial de cabelo mais comprido em uma pessoa viva. Ao todo, suas madeixas chegam a 236,22 centímetros (ou 2,362 metros).

“As pessoas vêm até mim, tocam meu cabelo, tiram fotos, fazem selfies comigo. Elas frequentemente perguntam sobre os produtos que uso, pois meu cabelo é lindo”, orgulha-se Smita em nota do Guinness World Records divulgada nesta quarta-feira (29).

A mulher deixa seus cabelos crescerem desde que tinha 14 anos. A inspiração veio da mãe, de quem Smita diz que conseguiu genes de “ crescimento saudável ” dos fios. Além disso, a recordista comenta que se inspirou no estilo das atrizes indianas da década de 1980.

“Na cultura indiana , as deusas tradicionalmente tinham cabelos muito longos. Em nossa sociedade, considera-se que cortar o cabelo traz azar; por isso, as mulheres costumavam deixá-lo crescer”, explicou a recordista, acrescentando: “O cabelo comprido realça a beleza das mulheres.”

A única vez que Smita teve que cortar os cabelos foi quando adoeceu durante a gravidez de seu segundo filho. Na ocasião, ela aparou cerca de 30 centímetros, reduzindo o comprimento total dos fios a aproximadamente 1,8 metro. Dessa forma, ficou mais fácil de lidar com as madeixas enquanto ela cuidava da sua saúde e da do bebê.