Inmet emite alerta de “Perigo Potencial” de tempestades para o Acre neste final de semana

O final de semana pode ser marcado por temporais no Acre. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que precisou emitir um alerta de ‘Perigo Potencial’ por conta das fortes tempestades.

O alerta identificou que em razão do forte calor, as nuvens irão ficar carregadas em todo o estado do Acre e no oeste do Amazonas. O acumulado de chuva previsto é de 50 mm/dia, com ventos intensos. Ainda segundo o Inmet, o risco de corte de energia elétrica e alagamentos é baixo.

Previsão para o sábado (11)

Em todo este final de semana, o calor vai predominar. As chuvas ocorrerão,mas forma passageira e pontual, podendo ser fortes em algumas áreas.

Veja temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.