Mãe já proibiu Taylor Swift de fazer show no Brasil: entenda

Os shows de Taylor Swift no Brasil, realizados no Rio de Janeiro, foram recheados de polêmicas e tragédias, com a morte de dois fãs da cantora. Nas redes sociais, diversos admiradores da cantora relembraram quando, em 2015, Andrea Finlay, mãe da artista, proibiu a cantora de fazer shows em nosso país.

Na época, a mãe da cantora irritou os fãs ao revelar que a proibia de fazer shows em “países de terceiro mundo”. Andrea, inclusive, virou meme por não permitir que a loirinha se apresentasse em regiões situadas abaixo da linha do Equador. Antes da The Eras Tour, ela esteve no Brasil em 2012, em um evento fechado.

No X, antigo Twitter, muitas pessoas relembraram a situação após as tragédias no show de Taylor. “Conselho de mãe vira praga quando não segue”, disse um. “O tempo inocentou Andrea Swift”, pontuou outro. “No fim, Andrea Swift sempre esteve correta em prevenir a filha de viajar para o Brasil”, falou um terceiro.

A cantora e sua mãe são tão próximas que Taylor afirmou, recentemente, que ela foi a sua “única amiga” durante a adolescência. É comum a matriarca acompanhar a sua filha em turnês, menos quando ela vem para a América Latina. “Taylor Swift, aliás nem sinal da Andrea Swift na América do Sul né? Já Eras Tour. O país de terceiro mundo está no topo”, comentou um fã.