Mesmo com chuva forte, fãs lotam estádio para show de Paul McCartney

Nem a forte ventania e tempestade que atingiram a área central de Brasília desanimaram o público que se preparou para assistir ao show de Sir Paul McCartney, na Arena BRB Mané Garrincha, na noite desta quinta-feira (30/11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previu céu com muitas nuvens, além de pancadas de chuva em áreas isoladas. Contudo, no início da noite, o público teve uma trégua.

Fãs de diversas partes do país e até de fora do Brasil chegaram cedo ao estádio, pouco antes da rápida chuva que caiu sobre a região, para assistir ao segundo show do artista na arena.

O empresário André Anaisse, 51, viajou com a família de Belém (PA), onde moram, para a capital federal, para assistir mais uma vez a um show do astro inglês. Acompanhado da esposa, Izabel Winker, 26, do irmão Alexandre Anaisse, 44, e da cunhada, Jozana Anaisse, 41, André contou que tem uma relação de infância com a banda de Liverpool.

“Meu pai tinha uma banda, era cantor, e crescemos escutando Beatles. Na adolescência, conhecemos os trabalhos deles, vimos vídeos, assistimos aos filmes e a ver muitas bandas cover. Assim surgiu a paixão, que passamos até hoje para nossos filhos”, contou André.

Por volta das 19h, a área próxima ao Mané Garrincha já registrava engarrafamentos e intensa movimentação de espectadores em ao menos três longas filas.

Dois fãs que aguardavam ansiosamente para entrar no estádio eram a psicóloga Sofia Marquim, 30 anos, e o bacharel em cinema Pedro Ivo Costa, 29. O casal teve, ainda, o privilégio de estar entre o seleto público que acompanhou o show intimista de Paul McCartney no Clube do Choro, nessa terça-feira (28/11).

Agora, os dois moradores do Recife (PE) se preparam para mais um momento memorável na presença do ex-Beatle. “Ficamos acelerados por dois dias. Este é o segundo”, comentou Pedro Ivo, que ainda usa a pulseira da apresentação-surpresa de Paul, assim como Sofia.

A passagem da turnê Got Back no Brasil começa com o show desta noite, em Brasília. A série de shows prevista para ocorrer no país revisita as seis décadas da trajetória musical do astro de 81 anos. O Metrópoles é media partner do evento.

No setlist da apresentação na Arena BRB Mané Garrincha, o público pode esperar por sucessos como Hey Jude, Live and Let Die e Let It Be, clássicos imortais do tempo dos Beatles, além de canções da banda Wings — formada pelo cantor na década de 1970 — e da carreira solo do artista.

Passagens por Brasília

Em atividade com a turnê Got Back desde 2022, Paul McCartney passou por três continentes. Antes do Brasil, levou os show aos Estados Unidos, à Austrália e ao México.

Esta é a segunda vez que o cantor de Liverpool se apresenta em Brasília. Antes disso, ele só havia pisado na capital federal em novembro de 2014, quando se apresentou com a turnê Out There, também no Mané Garrincha.

À época, ficou hospedado no Setor Hoteleiro Sul e chegou a dar uma volta de bicicleta pelo Parque da Cidade.