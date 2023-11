Morre a ex-Power Couple Luana Andrade aos 29 anos

Nas redes sociais, amigos de Lu lamentaram a morte precoce. “Gente, pelo amor de Deus! Por que? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, porque meu Deus. Te amo amiga, que você descanse no colo do altíssimo”, escreveu Brenda Paixão.