Morre Roberto Manzoni, o Magrão, ex-diretor de programas do SBT

Roberto Manzoni, ex-diretor do SBT mais conhecido como Magrão, morreu nesta sexta-feira (10/11), aos 74 anos. Por meio de seu Instagram, Celso Portiolli, que era dirigido por Magrão no Domingo Legal, lamentou o falecimento do colega de trabalho e exaltou a atuação do diretor no canal de Silvio Santos.

“Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório”, iniciou.

“Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado Magrão”, finalizou o apresentador.

Ainda não se sabe a causa da morte de Roberto Manzoni. O Metrópoles tenta contato com a assessoria do SBT, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para atualização.

Carreira de Magrão

Roberto Manzoni foi diretor de grandes sucessos da televisão brasileira entre 1970 e 2000, como Viva a Noite, Domingo Legal — ainda no comando de Gugu Liberato — e Programa Silvio Santos.

Magrão esteve na Band nos anos 2000 e comandou o Jogo da Vida, de Márcia Goldschimidt.

Ele atuou como apresentador em O Poderoso Magrão, da TV Gazeta, mas deixou o canal para tentar um cargo como deputado federal pelo PDT. Em seu retorno ao SBT, o diretor comandou outros programas e deixou a emissora em 2016 para cuidar da saúde.