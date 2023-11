Motorista que atropelou Kayky Brito passa por transformação; Veja!

Nesta sexta-feira (17/11), o motorista que atropelou Kayky Brito, Diones Coelho, chocou a web ao mostrar o resultado de uma harmonização facial. Dois meses depois do acidente, o profissional usou suas redes sociais para mostrar o antes e depois do procedimento. “Me incomodava muito!”, disse.

“Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito. O processo é indolor, pois utiliza anestesia local”, completou dando detalhes da técnica usada.

Nos últimos dias Diones tem feito publicidades e permutas em seu perfil do Instagram e, após a harmonização, até indicou a médica que realizou a mudança radical, afirmando que para quem quisesse saber sobre valores mais informações era só contatar a especialista: “Detalhe, na foto da esquerda é o antes com a sobrancelha levantada, na foto da direita depois do procedimento com a sobrancelha levantada! Estou muito feliz!”.

No início de outubro, em um bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, Coelho desabafou sobre os abalos psicológicos que sofreu com a situação e que, atualmente, estão o impedindo de voltar a dirigir. “Tenho que me libertar desse trauma”, falou na ocasião.

A harmonização do motorista dividiu opinões: “Tá abusando já”, “Já, já arruma uma novinha. É sempre assim, basta ter dinheiro”, “Muitos julgamentos descabidos, inveja é algo terrível”, “Tem gente que nao sabe ficar feliz pelas bençãos na vida de outra pessoa” e “Gente, ele foi abençoado, fiquem feliz com a felicidade do próximo”.