Mulher chama cidade do Acre de ‘fim do mundo’ ao ter marido transferido: ‘Chorei umas 20 vezes’

“Diário de uma esposa de militar morando no fim do mundo”, assim foi o título dado por uma mulher em um vídeo publicado no TikTok, onde ela relatou a mudança para o município de Marechal Thaumaturgo para acompanhar o marido, que é militar do Exército Brasileiro.

A mulher disse no vídeo que já residia no Acre, mas se mudou para um lugar ainda mais distante e isolado. “A cidade é bem pequenenininha, gente. Tem pouquíssimas coisas. Não acha fruta, verdura. Só o básico mesmo”, disse.

A esposa do militar diz ainda que no local que ela vai morar, só tem as casas e o batalhão do exército. Eu não filmei o batalhão, só filmei as casas mesmo, mas só tem isso, é totalmente isolado, gente. Eu chorei umas vinte vezes nesse dia, mas depois eu me recompus”, explicou.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, a conta da mulher não está mais disponível no TikTok.

Veja o vídeo: