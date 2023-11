Na Aleac, deputado sai em defesa de Henrique Maciel: “Não há investigação sobre ele”

A polêmica envolvendo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre voltou a ser pauta na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), desta terça-feira (21).

Após o ofício da Associação dos Delegados de Polícia Ciivl (Adepol) enviado ao governador Gladson Cameli que pediu a exoneração de Henrique Maciel do cargo, os deputados de oposição Emerson Jarude (Novo), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Michelle Melo (PDT) criticaram a permanência de Maciel na direção do órgão e disseram que uma ‘crise na segurança pública do Acre foi insaturada’.

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que compõe a base de Gladson na Casa, saiu em defesa do delegado e lembrou que até o momento, nenhuma acusação que pesa sobre Maciel foi comprovada.

“A honra é um valor muito importante. Que tem que ser muito preservada por todos nós. Pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Aleac e pela imprensa. Precisamos ter muito cuidado para não atacarmos a honra das pessoas antes de finalização de investigações, caso elas ocorram, porque até onde eu sei, não há investigação da pessoa dele [delegado Henrique Maciel]”, disse o deputado.

“Vamos aguardar, vamos ver. eu defendo sempre a presunção da inocência. Defendo o contraditório, a ampla defesa”, completou Eduardo.

O parlamentar encerrou dizendo que o caso precisa ser visto com cautela. “No momento certo a verdade se esclareça”.

Entenda o caso

Nesta semana, a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre (Adepol) encaminhou um ofício ao governador Gladson Cameli, solicitando a exoneração do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel.

No texto assinado pelos delegados Marcos Cabral, presidente do Adepol; Danilo César Régis Almeida, vice-presidente; e Rodrigo Noll, diretor do Conselho de Ética, destacam-se os supostos casos de assédio que teriam sido cometidos por Maciel, além de uma série de outras acusações feitas pela deputada Michelle Melo (PDT), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O ContilNet também entrou em contato com a assessoria de comunicação do governador Gladson Cameli para obter mais informações sobre o pedido. A secretaria Nayara Lessa informou que não há nenhuma novidade sobre o caso e que todas as denúncias contra o delegado foram arquivadas pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

VEJA MAIS: Gladson nega ter recebido pedido de exoneração de Henrique Maciel: “Não vou mexer com ninguém”

“Não há nada de novo sobre o caso. Todas as denúncias feitas contra o delegado Henrique Maciel foram arquivadas no MPAC, portanto, não há nada que o incrimine ou seja motivo para que saia do cargo. Se alguém tem algo novo a apresentar, que faça, mas o fato é que tudo o que existia de denúncia foi arquivado”, informou.

“Para mim, não chegou nada. Mas eu não vou mexer em ninguém, eu não vou. Quem é o governador, é Gladson Cameli. Eu não vou enfraquecer nenhuma instituição, entrando em uma situação que eu ainda não tenho motivos. Seja o delegado, seja qualquer secretário, seja qualquer situação, se isso virar moda, quem que governa?”, disse o governador à imprensa, nesta terça-feira (21).