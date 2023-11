NA CONTA: Gladson antecipa salário de novembro dos servidores públicos; veja data

O governador Gladson Cameli decidiu antecipar o salário do mês de novembro, que estava previsto para ser pago no dia 30 de novembro, para servidores ativos,, que agora deverá estar na conta no dia 29, quarta-feira.

A informação foi confirmada ao ContilNet pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Para os servidores inativos, o pagamento está previsto para o dia 27 de novembro, com crédito em conta no sábado, dia 25.

A folha contemplará um quantitativo de 54.194 entre ativos e inativos, num montante de R$371.417.510 44.