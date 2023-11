Socorro Neri diz que apoio a Marcus Alexandre em 2024 está ‘fora de cogitação’

A deputada federal Socorro Neri é quem dita as regras dentro do Progressistas sobre as eleições municipais de Rio Branco do ano que vem. A parlamentar é a presidente da Executiva do partido na capital e vem articulando a pré-candidatura do secretário de Governo, Alysson Bestene. Durante entrevista nesta semana, ao programa Tribuna Livre, Neri deixou claro que o prefeito Tião Bocalom, não deverá disputar a reeleição pelo Progressistas. A declaração da deputada reflete a decisão do partido assinar uma carta de liberação, informando ao prefeito que Alysson seria o candidato do Progressistas, e liberando Bocalom para concorrer ao cargo por outra sigla.

“É bom que fique claro, que a decisão não é minha e sim dos membros do diretório que por unanimidade, decidiram excluí-lo da disputa. Ele tem todo direito de buscar a reeleição, mas por outro partido”, disse.

Aliança com o MDB

Com a declaração de Cesário Braga sobre uma aliança de Alysson Bestene com o Marcus Alexandre, Neri foi categórica: Não há possibilidade de uma aliança entre Progressistas e MDB. “Esse assunto está fora de cogitação, não será nem posto em discussão”.

Mágoas

Há pouco tempo, Socorro Neri estava no mesmo palanque que Marcus Alexandre. Ela venceu as eleições em 2016 como vice-prefeita e assumiu o cargo em 2018, com a saída do ex-petista, que deixou o cargo para concorrer ao governo do Estado. Em 2020, Neri esperava o apoio do PT e de Marcus para a reeleição. Porém, o partido decidiu lançar o nome do então deputado estadual Daniel Zen. Ou seja, mágoas do passado devem colocar por água abaixo uma possível aliança do PP com o MDB.

Por outro lado …

Enquanto Neri rechaça uma aliança do Progressistas com o MDB, Alysson Bestene não descarta uma chapa com Marcus Alexandre. O secretário declarou que inclusive, essa é uma discussão que já vem sendo levantada dentro da Executiva do partido.

“As portas estão abertas para essa discussão. Mesmo sabendo que toda discussão é conjunta. Mas uma das possibilidades mais fortes, caminham na direção de discussão para a vinda de Marcus para a chapa como vice. Eu não tenho problema nenhum”, disse.

CONFIRA: Alysson diz que está aberto a ter Marcus Alexandre como vice em 2024

É o jeito

Embora seja a presidente municipal do partido, se o nome de Marcus Alexandre for aprovado pela maioria dos membros do Progressistas, não terá outro caminho para Socorro Neri a não ser aceitar e balançar bandeira da chapa.

Não se sabe muito bem como anda o apoio a Socorro Neri dentro do Progressista. Porém, no alto escalão do governo e no secretariado de Gladson, a deputada é extremamente querida e respeitada. É o caso dos secretários de Educação, Aberson Carvalho, Saúde, Pedro Pascoal e Obras, Italo Lopes. Todos eles declaram apoio publicamente a Socorro.

Vai passando

Enquanto as lideranças do Progressistas não entram em um consenso, Marcus Alexandre continua focado na pré-candidatura. O ex-prefeito já começou a andar em vários bairros da capital e conversando com nomes fortes da política local. Desta vez, Marcus se reuniu com o ex-deputado Neném Almeida, que deve ser candidato a vereador no ano que vem.

Nos braços do presidente

Marcus Alexandre deve mesmo ser o candidato a prefeito apoiado pelo presidente Lula. O portal Análises Políticas divulgou os nomes nas capitais brasileiras que serão apadrinhados por Lula nas eleições do ano que vem. Adivinha quem foi o escolhido na capital Rio Branco? O próprio Marcus Alexandre. O perfil destacou ainda o fato do ex-prefeito, mesmo ter saído do PT e se filiado ao MDB, continua sendo o pupilo de Lula em Rio Branco.

Defensor do Legislativo

Claro que é mérito do governador Gladson Cameli e do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a convocação dos mais de 500 servidores do cadastro de reserva concurso da Sesacre. Mas a fala do líder da Oposição na Aleac, Edvaldo Magalhães, precisa ser destacada sobre a importância do Poder Legislativo. O deputado lembrou que a convocação dos aprovados só ocorreu por conta da articulação dos deputados em conjunto com o sindicato da Saúde.

“Nós não desistimos e consultamos o Tribunal de Contas do Estado, contratamos uma assessoria jurídica especializada que foi paga por mim e pelo deputado Adailton Cruz, para agora obtermos uma situação favorável para os chamamentos”, disse.

Embate

Finalmente após uma legislatura morna houve um embate interessante entre Base e Oposição na Aleac. A discussão entre o governista Manoel Moraes e a deputada Michelle Melo, revelou que o líder de Gladson na Casa deve render e muito nas próximas sessões.

Orçamento

A Lei Orçamentária Anual para 2024 deve ser votada nos próximos dias no plenário da Casa. E o cenário já é esperado: com 10 bilhões previstos, a oposição deve tentar barrar alguns trechos, o debate será intenso nas comissões, mas, no final, Gladson deve ter uma aprovação sem muita dificuldade.

Base segue forte

A aprovação do novo subsídio da passagem de ônibus em Rio Branco revelou duas coisas: a Prefeitura da capital segue amarrada com as empresas de transporte coletivo e o prefeito Tião Bocalom não perdeu a base governista após a polêmica do empréstimo milionário. O PL do subsídio foi aprovado por 12 votos de vereadores da Câmara Municipal.

Incômodo com a presidência

Porém, a votação do PL evidenciou que há um racha entre a Presidência da Mesa Diretora e a equipe da Prefeitura de Rio Branco. O vereador Raimundo Neném deixou claro que não vai trabalhar sob pressão e não deverá aprovar qualquer projeto encaminhado pelo Executivo sem a devida discussão.

Off