No Acre, cachorrinho é resgatado com larvas na cabeça e precisa de doações

Nas redes sociais, o abandono de um cachorrinho da raça American Bully, de aproximadamente 6 meses, está comovendo os internautas. A situação foi exposta pelo projeto voluntário Amor Animal. De acordo com o projeto, o cachorrinho foi encontrada em um ramal na Transacreana, abandonado em situação de maus tratos.

De acordo com o projeto voluntário Amor Animal, o filhote tinha uma corda em pescoço, porém não estava preso. O animal foi resgatado com uma lesão muito grande na cabecinha que lotou de miíase (larvas). Em conversa com a coluna Douglas Richer, a organização relatou que o animal tem muito trauma. “É um animal muito medroso por conta de maus tratos. O estado dele é critico, mas com grandes chances de recuperação. Hoje ele está melhor do ontem, quando foi resgatado.”

Após o resgate, o projeto voluntário Amor Animal com ajuda de doações está mantendo o tratamento do animal. Em suas redes sociais, o projeto Amor Animal mantém os seguidores atualizados sobre o caso. Batizado de ‘Príncipe’, o caso do cachorrinho tem sido informado pelo projeto Amor Animal em seu perfil no Instagram.

Contém imagens fortes: um antes e depois de ontem para hoje

Hoje o bebê que ainda não tem nome, teve a sua primeira noite de paz, sem medo, sem fome e com menos dor.

Foi feito mais uma limpeza hoje, retirando o restante das larvas, e fizeram um curativo. Segundo o veterinário da internação, ele tá menos assustado, não é agressivo, é medroso, deu uma melhorada, está comendo e está estável.

Serão dias e até meses pra esse machucado fechar, mas vai fechar se Deus quiser, então ele precisa da sua ajuda.

Chave pix 054.423.822-21 – Fernanda Evelyn.

Veja algumas imagens das redes sociais do projeto voluntário Amor Animal: