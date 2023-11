Nova ponte entre Brasil e Bolívia deve ajudar o Acre, mas gera polêmica entre especialistas e órgãos

O Governo Federal lançou nesta semana um edital no valor de R$ 430 milhões para a construção de mais uma ponte que ligará o Brasil à Bolívia. A ponte, que deverá ajudar o Acre, terá 1,2 km de extensão e 17 metros de largura e cruzará o Rio Mamoré, na altura das cidades de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, e Guayaramerín, na Bolívia.

Segundo o Globo Rural, a ponte está prevista para ser concluída em três anos e permitirá reduzir o custo de exportação e importação do Amazonas, Acre e Rondônia. Contudo, a obra deverá contar com a oposição de ambientalistas, Ministério Público Federal (MPF) e etnias indígenas.

Além de facilitar o escoamento da produção, especialmente dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, a ligação por rodovia para o Pacífico também poderá servir para reduzir os custos de importação de insumos agropecuários, como no caso dos fertilizantes.

O Tratado de Petrópolis, firmado entre os brasileiros e bolivianos em 1903, já previa o direito da Bolívia de ter ligação ao mar pelo território brasileiro e a Bolívia precisa de outras conexões por terra com países vizinhos e de acesso ao mar, que será viabilizado com a construção da ponte.

Segundo o Globo Rural, a ponte terá vão central estaiado para facilitar a navegabilidade. O projeto prevê a construção de um complexo de fronteira, com 9,2 mil metros quadrados, e mais 3,7 km de pistas de acessos no lado brasileiro – o país vizinho fará o mesmo do lado boliviano. O Ministério dos Transportes avaliou que a ponte deve fortalecer a integração na América do Sul e servir como uma nova rota para o transporte de cargas e passageiros na região.

Oposição

A ponte deverá superar a oposição de ambientalistas e etnias indígenas que consideram a região crítica, do ponto de vista socioambiental, em particular pelo crescimento acelerado do desmatamento.

Além de publicar o edital da ponte Brasil-Bolívia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), ligado ao Ministério dos Transportes, anunciou também na última terça-feira (14) que construirá, ao custo estimado de R$ 28,7 milhões, um viaduto que ligará as rodovias BR 364 e BR 435, o que facilitará o acesso ao município de Colorado do Oeste, em Rondônia.