Novo casal? Rogeria Rocha e Whindersson Nunes se beijam após acreana receber convite especial

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, teve acesso exclusivo a uma descoberta intrigante nesta semana. A influenciadora acreana Rogeria Rocha esteve em São Paulo a convite do humorista e ator Whindersson Nunes. De acordo com o conteúdo revelado para coluna, Rogeria estaria supostamente vivendo um affair com Whindersson.

Rogeria Rocha, compartilhou com uma amiga, um momento íntimo com o humorista Whindersson, onde os dois se beijavam. A imagem, no entanto, não permaneceu pública por muito tempo, a amiga próxima postou a foto em seus “melhores amigos” no Instagram onde a coluna Douglas Richer recebeu o print da imagem.

A coluna Douglas Richer obteve, de forma exclusiva, acesso à foto em questão. Vasculhamos a redes da acreana e descobrimos também que o humorista Whindersson Nunes já segue Rogeria Rocha em suas redes sociais, interagindo em suas postagens, o que alimenta ainda mais as especulações de um possível affair’.

Procuramos a influenciadora Rogeria Rocha para saber mais detalhes sobre um suposto ‘affair’ com o humorista Whindersson Nunes, porém não tivemos retorno. A acreana não atendeu as ligações.

A coluna Douglas Richer traz com exclusividade a foto do casal: