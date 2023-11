Onda de calor gera memes nas redes sociais dos acreanos; veja alguns deles

Em virtude do fenômeno do El Niño e das mudanças climáticas, os acreanos têm sofrido com as fortes ondas de calor que vem tomando de conta de todo o país, além do sol forte em todo o estado. Apesar dos inúmeros prejuízos que a situação tem causado, a internet está conseguindo enxergar humor em meio às altas temperaturas e diversos memes circulam nas redes sociais.

Com temperaturas altas e chuvas abaixo da média, o estado acreano vem sofrendo com as secas severas dos rios, desabastecimento em comunidades rurais e indígenas, além dos prejuízos na agricultura. Uma previsão divulgada por especialistas durante o evento “Crise climática e desastres como consequência do El Niño 2023-2024: impactos observados e esperados no Brasil”, alerta para o atraso nas chuvas e aprofundamento da seca na Amazônia.

Confira alguns dos memes sobre o calor que circulam nas redes sociais de perfis acreanos:

A página Desacreditados publicou em seu perfil no Instagram um meme sobre a falta de chuvas no estado.

Outro meme publicado na página, que viralizou na internet foi uma paródia sobre o calor, utilizando como base a música K.O de Pabllo Vittar.

Já a página Memeacre, em uma postagem humorística deu novos nomes as quatro estações do ano no Acre.

O influenciador cruzeirense Luiz Albuquerque também não ficou de fora e aproveitou o momento para fazer graça com a situação.

O influenciador e fotógrafo Daniel cruz em seu Instagram expressou de forma cômica as sensações térmicas vividas pelos acreanos.