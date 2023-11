Para evitar furtos em túmulos, Prefeitura instala câmeras de segurança em cemitérios

Dez câmeras foram instaladas no Cemitério São João Batista, em Rio Branco. A ação faz parte programa Rio Branco Mais Segura, da Prefeitura da capital e visa combater um crime conhecido da polícia: o furto de placas que ficam nos túmulos do cemitério.

As câmeras também foi instaladas para fiscalizar e evitar vandalismos nos locais. O projeto deve implantar câmeras em todos os 4 cemitérios municipais de Rio Branco.

“Infelizmente existe muito furto do material metálico que geralmente envolve as fotografias dos entes queridos. O pessoal se for alumínio leva, bronze também. isso é triste. Com as câmeras, além de monitorar todo dia a questão do trabalho, também vamos monitorar de manhã, tarde e noite, esses furtos”, disse o prefeito ao ContilNet.

Neste Dia dos Finados, realizado nesta quinta-feira (2), a Prefeitura conseguiu reunir centenas de placas que haviam sido furtadas ou vandalizadas no Cemitério São João Batista.

As placas foram expostas para que familiares possam identificar e devolver aos túmulos dos entes queridos.