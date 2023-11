Petecão é internado em hospital de Brasília com 70% do pulmão comprometido

O senador Sérgio Petecão, de 63 anos, está internado em um hospital de Brasília se recuperando de uma grave pneumonia bacteriana. Segundo informações, o parlamentar chegou a ter 70% da capacidade do pulmão direito comprometida em decorrência da doença.

Petecão teria começado a sentir dificuldades para respirar após cumprir agenda no Acre, na última semana. Ao chegar a Brasília ele teve piora no estado de saúde, necessitando ser internado para iniciar tratamentos por meio de antibióticos.

De acordo com o assessor do parlamentar, Carlos Coelho, Petecão tem apresentado evolução clínica em seu quadro clínico. A previsão é que ele tenha alta hospitalar no próximo sábado (25), para continuar o tratamento em casa.

A pneumonia bacteriana é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A doença causa uma grave infecção nos pulmões, atingindo as unidades de troca gasosas. Pode ocorrer o acúmulo de líquido ou pus na cavidade entre as pleuras, membrana dupla muito fina formada pela pleura visceral e pela pleura parietal, o levando a um derrame pleural.