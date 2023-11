PF realiza nova operação no Rio Madeira contra a extração ilegal de ouro

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama, deflagrou, nesta sexta-feira, 10/11, a Operação Febre do Fogo, em continuidade ao trabalho já realizado no início de outubro para prevenir e reprimir a extração ilegal de minério de ouro no leito do Rio Madeira.

Foram inutilizadas 38 dragas empregadas na extração ilegal de minério e apreendidi um frasco contendo mercúrio. Para esse trabalho, a Polícia Federal destacou 26 policiais treinados para atuar na hidrovia e realizar abordagens táticas a embarcações. A ação também contou com o trabalho de explosivistas policiais e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).